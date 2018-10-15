Андрей Мартемьянов: «Сегодня безупречно сыграл наш вратарь»

Главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов подвел итог победного матча против «Салавата Юлаева»:

— Матч был напряженный, местами напоминал матч плей-офф. Кость в кость игра шла. Соперник выглядел посвежее нас в атаке, в движении. Практически безупречно сыграл наш вратарь сегодня. Отдельное большое спасибо. Спасибо команде за стойкость, третий период играли на характере. График очень плотный, парни отдают все, что могут. Претензий к ним нет. Хороший матч, соперник мастеровитый. Мы неплохо сыграли в обороне. Смогли сберечь один гол, это дорогого стоит, — сказал наставник лидера чемпионата.