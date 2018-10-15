От Грачева прилетевшая: «Салават Юлаев» тоже попал под колеса екатеринбургской машины

«Берегись «Автомобилиста» набирает обороты в КХЛ

Итак, до встречи с «Салаватом Юлаевым» екатеринбургская «Красная машина», иногда пробуксовывая, все же задавила всех своих 17 соперников. Уфимцы тоже неплохо идут по сезону, однако их осечки гораздо болезненнее. В то же время они полезны — боль эта к более важным матчам весны будет уже знакома и особым сюрпризом не станет. «Автомобильная» победная история — тоже важный фактор: гораздо легче биться с равным по силам соперником (иногда более, иногда менее топовым), когда крылья за спиной и уверенность в голове. Продолжил ли клуб Мартемьянова свою внушительную серию — в материале «Реального времени».



«Берегись «Автомобилиста»



«Салават Юлаев» практически всегда, за некоторым исключением, играет тяжело с «Автомобилистом». Только в сезоне 2012/2013 уфимцам удалось выиграть дважды в регулярке, и то с большими потугами — в Уфе 2:1 и в Екатеринбурге 3:1.

В прошлом сезоне команды обменялись победами: в Екатеринбурге Владимир Крикунов, ныне вытаскивающий московское «Динамо» из кризиса, «всухую» победил Эркку Вестерлунда с его «зелено-белой» командой — 4:0, а в Уфе в открытой перестрелке хозяева взяли реванш — 5:3.

Перед текущим сезоном «Салават Юлаев» и «Автомобилист» встретились на Кубке Республики Башкортостан, где «куницам» под руководством уже Николая Цулыгина удалось оседлать «автомобиль» только в овертайме — 3:2. Вот такие тяжелые взаимоотношения.

Андрей Мартемьянов собрал в нынешней команде все самое лучшее



Уральская дубинушка против уфимской нагайки



Андрей Мартемьянов собрал в нынешней команде все самое лучшее. Он сам, закаленный дальневосточной командировкой в «Амуре», никого не боится. «Автомобилист» в родных стенах — это страшная сила для любого соперника. Уже эти два фактора, помноженные друг на друга, дают грозное оружие на выходе.

Два вратаря противоборствующих сторон достойны друг друга — Якуб Коварж и Юха Метсола. С возможностями и возможными слабыми местами Метсолы хорошо знаком Мартемьянов. Коварж имеет коэффициент надежности 1.37 при проценте отраженных бросков 95,2. Уфимский финский «золотник» близок к этим показателям: КН — 1.76, ПОБ — 94,3. Оборона и той и другой команды не дает своим вратарям скучать и позволяет набивать себе цену.

В обороне Екатеринбурга — бывший защитник «СЮ» Иван Вишневский, в этом сезоне он уже набрал 11 очков (2+9) и наверняка полон решимости продолжать в том же духе. Ефим Гуркин и Алексей Василевский также «имеют зуб» на воспитавший их уфимский клуб. Ну и нападение у «автолюбителей» в этом сезоне просто четырехцилиндровый бесперебойный двигатель: Найджел Доус — 18 очков, Дэн Секстон — 17, Стефан Да Коста — 16 и Фрасис Паре — 15.

На эту легионерскую мощь, конечно, Уфа может ответить своей: Филип Ларсен — 12 очков, Линус Умарк — 18, Тему Хартикайнен — 17, Йоонас Кемппайнен — 13. Плюс российское приложение в лице Бурдасова и Кугрышева — по 13 баллов каждый.

В общем, малорезультативного поединка ожидать на этот раз не стоило («Автомобилист» первый в лиге — 63 гола в 17 матчах, хотя и оборона третья, после ЦСКА и СКА). Уфа же и сама забивает, и другим бросает на растерзание Юху (54:34). Забегая вперед, скажем, что матч, однако, выдался на удивление «сухим».

Ткачев, Бурдасов, Кугрышев и Хартикайнен имели неплохие шансы, но все они утонули в ловушке Коваржа



С приветом из Уфы



Уфимцы начали поединок бодро — легионерское звено гостей по-хозяйски сыграло в зоне «автомобилистов», и Кемппайнен проверил бдительность Коваржа. В свою очередь возможный бросок по воротам Метсолы блокировал Солодухин. Соперники разминали вратарей такими полумоментами в первые 8 минут стартового периода.

И как гром среди нахмурившегося неба на 9-й минуте грянул гол Евгения Грачева — «автомобилист» добил шайбу после мощнейшего броска Ивана Вишневского (100 очков в регулярках КХЛ) от синей линии и отскока от Метсолы — 1:0.

Сразу же хозяева поднасели на ворота уфимцев, попытавшись развить успех, но Юха был начеку. Отбившись, уфимцы тоже сделали несколько опасных выпадов — Ткачев, Бурдасов, Кугрышев и Хартикайнен имели неплохие шансы, но все они утонули в ловушке Коваржа. «Салават» транжирил моменты, но и на воротах «Автомобилиста» не свитер висел. После первого периода — скользкие 1:0.

Непробиваемый Коварж

В первые 4 минуты второго периода хозяева устроили обстрел ворот Метсолы. В частности, Василевский мог записать в актив гол, но бросил неточно от синей линии в очень хорошей ситуации. После уже уфимцы минуты на три заперли автомобилистов в их зоне, самый реальный шанс имел Хохряков, но Коварж ловушкой накрыл бросок в свободный угол.

Хозяева не лезли вперед, держа в уме острые выпады, а уфимцам ничего не оставалось, кроме как рисковать. Проход Хохрякова снова захлебнулся на Коварже, а Хартикайнен спустя пару минут с острого угла бросил неудачно. Бурдасов и вовсе получил импровизированный буллит на пересменке, но его мощный выстрел опять обезвредил чешский вратарь.

Под занавес периода у капитана «Салавата» Панина не выдержали нервы — Григорий сфолил на экс-уфимце Степане Хрипунове. К счастью для уфимцев, обошлось.

Бурдасов в начале третьего периода снова упускает шанс — прицел у бомбардира уфимцев явно сбился

Колдун Мартемьянов, или «Мертвые куницы»



Бурдасов в начале третьего периода снова упускает шанс — прицел у бомбардира уфимцев явно сбился. Вскоре четвертое звено уфимской команды закружило карусель у ворот Коваржа, но тот не дрогнул и оборона помогла в подчистке.

Вячеслав Литовченко за 8 минут до конца периода дарит шанс уфимцам, сфолив на Кадейкине. Но шайба катастрофически не шла в ворота, даже клюшка Коваржа, без него самого, не пускала ее в цель. Интересно, почему судьи не разобрались в этом голевом моменте и вратарь остался безнаказанным?

Минуты за три до конца наставник «Автомобилиста» Мартемьянов взял тайм-аут, чтобы сбить напряжение. Спустя полторы минуты это же делает наставник уфимцев, но уже по другому поводу. Метсолу сажают на скамейку. Но и это не помогает, Екатеринбург грудой игроков ложится под броски и сдвигает ворота — ценой удаления добыта 18-я победа. Уфа снова страдает отвратительной реализацией в самые ответственные моменты.

Дмитрий Слезин, фото hc-avto.ru