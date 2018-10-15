«Толпар» в двух упорных играх одолел альметьевский «Спутник»

Уфимский «Толпар» провел два домашних матча против альметьевского «Спутника» в рамках чемпионата МХЛ сезона 2018/19. В обеих встречах борьба была упорной, но победы достались уфимцам — 2:1 и 2:0.

Главный тренер «Толпара» Алик Гареев подвел итог матчам:



— Игры и по счету, и по содержанию были тяжелыми. «Спутник» — хорошая организованная команда, которая плотно играет в обороне. Сегодня забили два гола в большинстве, вчера отличились с пятачка и реализовали буллит. Получается, что с игры за два матча забили всего 3 гола, потому что у них очень организованная команда. Движение у нас было хорошее, парни — молодцы, лезли на ворота и, как следствие, забили свои шайбы и выиграли, — сказал наставник.