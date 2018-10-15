В Татарстане из-за желтухи дезинфицируют школу и бассейн

В поселке Рыбная Слобода проводят дезинфекцию в связи с заболеванием желтухой.

Как сообщили «Реальному времени» в Управлении Роспотребнадзора Татарстана, 7 октября поступило экстренное извещение по случаю заболевания острым вирусным гепатитом А ученицы 1-го класса Рыбно-Слободской гимназии №1.

10 октября Лаишевским территориальным отделом Управления организован комплекс мероприятий, направленных на недопущение распространения заболевания. В частности, принято решение о медицинском наблюдении в течение 35 дней и иммунизация против гепатита А всех, кто контактировал с заболевшим ребенком. В гимназии провели дезинфекцию.

Так же было установлено, что заболевшая, кроме школы, посещала детский бассейн в МБУ СОК «Дельфин». Там также провели дополнительные мероприятия. Малый бассейн слили, а потом еще раз дезинфицировали. Все, кто контактировал с девочкой, на 35 дней освобождены от посещения бассейна.

«Ситуация находится на контроле Управления. На 15.10.2018 извещений о новых случаях заболевания не поступало», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее случай заболевания желтухой в Рыбной Слободе «Реальному времени» прокомментировал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.