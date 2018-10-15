В Рыбной Слободе выявили желтуху и срочно вакцинируют 50 детей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане срочно вакцинируют от желтухи учеников рыбно-слободской гимназии №1. Гепатит А выявлен у девятилетнего ребенка, семья которого последний год жила в Египте, а до этого — в Средней Азии. Информацию нашему изданию подтвердили в Минздраве РТ:



— Выявлено 50 детей, с которыми контактировал заболевший ребенок, — сообщил «Реальному времени» министр здравоохранения республики Марат Садыков. — Ситуация у нас под контролем, вакцина имеется в достаточном количестве. Школа на карантин не закрыта.

В сообщениях в телеграм-каналах и местных СМИ прошла информация, что после того, как стало известно о заболевании ребенка, в Рыбной Слободе закрыли бассейн, однако «Реальное время» выяснило: бассейн в райцентре продолжает работать в штатном режиме.

По неофициальным данным источника «Реального времени» в Минобразования РТ, заболевшая девочка госпитализирована в местную инфекционную больницу, и это уже третий случай заболевания гепатитом в многодетной семье уроженцев Узбекистана (двое детей успешно завершили лечение).