Евросоюз одобрил новый механизм введения санкций за использование химоружия

Евросоюз одобрил новый режим введения санкций из-за создания или применения химического оружия.

Теперь Евросоюз сможет вводить санкции против лиц и организаций, которые занимаются разработкой химоружия или используют его где-либо, говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Также ограничительные меры буду касаться тех, кто несет прямую ответственность за разработку химоружия и тех, кто оказывает им финансовую и техническую поддержку.

Напомним, о скором утверждении механизма стало известно 6 октября.

Ранее Организация по запрещению химического оружия заявила, что «с большой долей вероятности» зарин и хлор использовались в качестве химоружия в Сирии в марте 2017 года.