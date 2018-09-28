«Татфондбанк» задолжал кредиторам более 158,5 млрд рублей

ПАО «Татфондбанк» задолжало 158,5 млрд рублей перед 18 тыс. кредиторами. В реестр включены требования 16,7 тыс. кредиторов на 148,4 млрд рублей.



Из этой суммы удовлетворены требования кредиторов первой очереди на 18,2 млрд рублей, при этом 4 млрд — в августе 2018 года, следует из отчета Агентства по страхованию вкладов о проведении конкурсного производства с 12 апреля 2017 года по 31 июля 2018 года.

Не включенными в реестр признаны требования 1,3 млн кредиторов на сумму 2,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что «Татфондбанк» подал иск к трем татарстанским сельхозпредприятиям на 447,4 млн рублей.