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Экономика

«Татфондбанк» задолжал кредиторам более 158,5 млрд рублей

11:03, 28.09.2018 2
«Татфондбанк» задолжал кредиторам более 158,5 млрд рублей
Фото: asv.org.ru

ПАО «Татфондбанк» задолжало 158,5 млрд рублей перед 18 тыс. кредиторами. В реестр включены требования 16,7 тыс. кредиторов на 148,4 млрд рублей.

Из этой суммы удовлетворены требования кредиторов первой очереди на 18,2 млрд рублей, при этом 4 млрд — в августе 2018 года, следует из отчета Агентства по страхованию вкладов о проведении конкурсного производства с 12 апреля 2017 года по 31 июля 2018 года.

Не включенными в реестр признаны требования 1,3 млн кредиторов на сумму 2,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что «Татфондбанк» подал иск к трем татарстанским сельхозпредприятиям на 447,4 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:11
    Потрясите господина Мусина...
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  • Анонимно 12:17
    Люди Доверяли банку с госучастием Татфондбанку!!!Люди ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ!!!
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