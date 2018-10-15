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Николай Цулыгин: «Где-то нам не повезло сегодня»

09:47, 15.10.2018
Николай Цулыгин: «Где-то нам не повезло сегодня»
Фото: hcsalavat.ru

Главный тренер «Салават Юлаев» Николай Цулыгин подвел итог проигранному (0:1) матчу в Екатеринбурге:

— В первую очередь поздравляю «Автомобилист» с победой. Это была хорошая, интересная игра. Старались. Делали все, что могли. К сожалению, где-то нам не повезло сегодня — не смогли забить: вратарь у них хорошо сыграл сегодня, команда хорошо сыграла в обороне. Игра была равная.

— Какие оценки дадите команде?

— Оценки давать еще рано — сезон впереди, еще предстоит много игр. По матчам, которые мы сыграли, могу сказать только хорошее. Ребята стараются, бьются, не уступают в каждой игре, даже которые проигрывали.

СпортХоккей Башкортостан
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