Николай Цулыгин: «Где-то нам не повезло сегодня»

Главный тренер «Салават Юлаев» Николай Цулыгин подвел итог проигранному (0:1) матчу в Екатеринбурге:



— В первую очередь поздравляю «Автомобилист» с победой. Это была хорошая, интересная игра. Старались. Делали все, что могли. К сожалению, где-то нам не повезло сегодня — не смогли забить: вратарь у них хорошо сыграл сегодня, команда хорошо сыграла в обороне. Игра была равная.

— Какие оценки дадите команде?

— Оценки давать еще рано — сезон впереди, еще предстоит много игр. По матчам, которые мы сыграли, могу сказать только хорошее. Ребята стараются, бьются, не уступают в каждой игре, даже которые проигрывали.