Президент Татарстана открыл бюст Евгению Примакову в Каире

Вечером 14 октября президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия бюста российскому политическому деятелю Евгению Примакову в сквере рядом с Российским центром науки и культуры в Каире.

«Сегодня мы открываем бюст великому российскому государственному и политическому деятелю, легендарной личности, Человеку с большой буквы — Евгению Максимовичу Примакову. Отрадно, что это мероприятие проходит в юбилейный год установления дипломатических отношений между нашими странами, которым уже 75 лет», — сказал Минниханов на церемонии.



Президент РТ напомнил, что Примаков начал свою зарубежную журналистскую деятельность именно в Египте.

Минниханов также добавил, что Примаков вместе с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым стояли у истоков создания группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», передает пресс-служба президента РТ.

После этого Рустам Минниханов дал интервью египетскому тележурналисту Амро Абд Эль-Хамиду, который возглавляет телеканал TEN TV.



Напомним, что сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Египет. На встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси он предложил провести в стране заседание Группы «Россия — Исламский мир».

