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Водителя Панина оштрафовали за езду в Саратове

20:13, 14.10.2018
Водителя Панина оштрафовали за езду в Саратове
Фото: ru.wikipedia.org / Веселый роджер

Водителя Алексея Панина оштрафовали за проезд по пешеходной улице Саратова.

Вечером в воскресенье, 14 октября, в Instagram появилось видео, на котором Панин в автомобиле Mercedes Gelandewagen ехал по главной пешеходной улице Саратова — проспекту Кирова. По итогам проверки правоохранителей было возбуждено дело по факту административного правонарушения.

Сам актер отметил, что во время поездки находился на пассажирском сиденье, рассказали в полиции.

Напомним, накануне Панин выложил в своем «Инстаграме видео, на котором он едет на автомобиле вместе с дочерью по пешеходной зоне проспекта Кирова в Саратове. На момент публикации новости ролик был удален.

Общество
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