ГИБДД проверит проезд Панина по пешеходной улице Саратова на внедорожнике

Управление ГИБДД по Саратовской области проверяет информацию о проезде внедорожника по пешеходной зоне в Саратове, которым предположительно управлял актер Алексей Панин.



«Если эти обстоятельства подтвердятся, то будет соответствующая проверка по этому нарушению, которое предполагает привлечение к административной ответственности по ч. 2 ст.12.15 КоАП РФ», — передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы УГИБДД.

Отмечается, что статья предусматривает административный штраф в размере двух тысяч рублей.



Накануне Панин выложил в своем «Инстаграме видео, на котором он едет на автомобиле вместе с дочерью по пешеходной зоне проспекта Кирова в Саратове. На момент публикации новости ролик был удален.

Ранее Панина сняли с рейса за дебош на борту самолета, вылетевшего из Симферополя в Москву.