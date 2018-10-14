УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» со счетом 79:75

Казанский УНИКС дома обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Казани в «Баскет-холле» и завершилась победой хозяев площадки со счетом 79:75 (15:18; 19:18; 24:20; 21:19). Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Пьеррия Генри, набравший 14 очков и отдавший 6 результативных передач.

В турнирной таблице чемпионата УНИКС идет на 3-м месте, имея в запасе одну игру.

Следующую игру казанцы проведут 17 октября в Еврокубке против итальянского «Торино».

Напомним, что в первом матче Единой лиги ВТБ УНИКС дома обыграл «Автодор» из Саратова. Игра завершилась со счетом 76:63.