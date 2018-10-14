В Германии легкомоторный самолет въехал в толпу людей на аэродроме
В Германии легкомоторный самолет Cessna попытался взлететь после неудачного захода на посадку и въехал в толпу людей на аэродроме.
Инцидент произошел около 16.45 по московскому времени на вершине горы Вассеркупе близ города Фульда в германской федеральной земле Гессен.
По данным издания Focus, в результате произошедшего погибли три человека, в том числе один ребенок. Также сообщается о еще восьми пострадавших.
Около недели назад в подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись два пассажирских самолета. В результате ЧП никто из пассажиров воздушных судов не пострадал.Происшествия
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