В Германии легкомоторный самолет въехал в толпу людей на аэродроме

В Германии легкомоторный самолет Cessna попытался взлететь после неудачного захода на посадку и въехал в толпу людей на аэродроме.

Инцидент произошел около 16.45 по московскому времени на вершине горы Вассеркупе близ города Фульда в германской федеральной земле Гессен.



По данным издания Focus, в результате произошедшего погибли три человека, в том числе один ребенок. Также сообщается о еще восьми пострадавших.

Около недели назад в подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись два пассажирских самолета. В результате ЧП никто из пассажиров воздушных судов не пострадал.