Новости происшествий

21:36 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Германии легкомоторный самолет въехал в толпу людей на аэродроме

19:59, 14.10.2018
В Германии легкомоторный самолет въехал в толпу людей на аэродроме
Фото: ru.wikipedia.org / Christian Jansky

В Германии легкомоторный самолет Cessna попытался взлететь после неудачного захода на посадку и въехал в толпу людей на аэродроме.

Инцидент произошел около 16.45 по московскому времени на вершине горы Вассеркупе близ города Фульда в германской федеральной земле Гессен.

По данным издания Focus, в результате произошедшего погибли три человека, в том числе один ребенок. Также сообщается о еще восьми пострадавших.

Около недели назад в подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись два пассажирских самолета. В результате ЧП никто из пассажиров воздушных судов не пострадал.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты