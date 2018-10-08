В подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись два пассажирских самолета

В подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись два пассажирских самолета.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 7 октября. Boeing авиакомпании «Икар», на борту которого находилось 266 пассажиров и 14 членов экипажа, при заруливании на место стоянки крылом сломал левый подкрылок и аэронавигационный фонарь у самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний».

В настоящее время по данному факту организована проверка. Пострадавших в результате ЧП нет, сообщили в Московской транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-29 упал в Московской области. Пилоты успели катапультироваться. Предварительной причиной крушения названа неполадка в системе управления.