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Происшествия

В подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись два пассажирских самолета

13:58, 08.10.2018
В подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись два пассажирских самолета
Фото: twitter.com/sledcom_rf/

В подмосковном аэропорту Жуковский столкнулись два пассажирских самолета.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 7 октября. Boeing авиакомпании «Икар», на борту которого находилось 266 пассажиров и 14 членов экипажа, при заруливании на место стоянки крылом сломал левый подкрылок и аэронавигационный фонарь у самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний».

В настоящее время по данному факту организована проверка. Пострадавших в результате ЧП нет, сообщили в Московской транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-29 упал в Московской области. Пилоты успели катапультироваться. Предварительной причиной крушения названа неполадка в системе управления.

Происшествия
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