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Глава Минобороны Нидерландов заявила о кибервойне с Россией

17:57, 14.10.2018
Глава Минобороны Нидерландов заявила о кибервойне с Россией
Фото: pixabay.com

Глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд в эфире национального телевидения заявила, что ее страна ведет кибервойну с Россией.

«Да, этот тот случай» — согласилась она, отвечая на вопрос можно ли назвать текущие отношения между Нидерландами и Россией кибервойной.

«Случившееся по-настоящему опасно. Нам нужно избавиться от наивности в этой сфере и принять меры» — приводит ее слова "Интерфакс".

Она также добавила, что в связи со сложившейся ситуацией Минобороны приняло решение увеличить бюджет на ведение киберопераций.

Ранее власти Нидерландов объявили о высылке четырех россиян, которые якобы планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия. Также в Минобороны страны заявили, что сотрудники ГРУ пытались украсть данные о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.

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