Глава Минобороны Нидерландов заявила о кибервойне с Россией

Глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд в эфире национального телевидения заявила, что ее страна ведет кибервойну с Россией.

«Да, этот тот случай» — согласилась она, отвечая на вопрос можно ли назвать текущие отношения между Нидерландами и Россией кибервойной.



«Случившееся по-настоящему опасно. Нам нужно избавиться от наивности в этой сфере и принять меры» — приводит ее слова "Интерфакс".



Она также добавила, что в связи со сложившейся ситуацией Минобороны приняло решение увеличить бюджет на ведение киберопераций.

Ранее власти Нидерландов объявили о высылке четырех россиян, которые якобы планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия. Также в Минобороны страны заявили, что сотрудники ГРУ пытались украсть данные о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.