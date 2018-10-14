Глава Минобороны Нидерландов заявила о кибервойне с Россией
Глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд в эфире национального телевидения заявила, что ее страна ведет кибервойну с Россией.
«Да, этот тот случай» — согласилась она, отвечая на вопрос можно ли назвать текущие отношения между Нидерландами и Россией кибервойной.
«Случившееся по-настоящему опасно. Нам нужно избавиться от наивности в этой сфере и принять меры» — приводит ее слова "Интерфакс".
Она также добавила, что в связи со сложившейся ситуацией Минобороны приняло решение увеличить бюджет на ведение киберопераций.
Ранее власти Нидерландов объявили о высылке четырех россиян, которые якобы планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия. Также в Минобороны страны заявили, что сотрудники ГРУ пытались украсть данные о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.ОбществоВласть
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