«Салават Юлаев» на выезде уступил «Автомобилисту» с минимальным счетом

Уфимский «Салават Юлаев» на выезде проиграл «Автомобилисту» из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Екатеринбурге на «Арене Уралец» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Автомобилиста» Евгений Грачев на 9-й минуте.

Таким образом, после 17 игр «Салават Юлаев» остался с 23 очками и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Автомобилист» возглавляет таблицу, имея 36 очков после 18 сыгранных матчей.

Следующий матч уфимцы проведут на выезде 16 октября против магнитогорского «Металлурга».

Ранее «Салават Юлаев» в домашнем матче разгромил челябинский «Трактор» со счетом 5:0. Дублями отметились Тему Хартикайнен и Владимир Жарков, еще одна шайба на счету Филипа Ларсена.