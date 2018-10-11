«Салават Юлаев» — «Трактор»: снова — 5:0

В очередном матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» принимал челябинский «Трактор». Вторую домашнюю серию уфимцы закончили блестяще, разгромив соперника со счетом 5:0.

Дублями отметились Тему Хартикайнен и Владимир Жарков, еще одна шайба на счету Филипа Ларсена. Отметим, что Жарков забросил первые свои шайбы в составе «Салавата Юлаева».

В Челябинске в ходе текущего сезона уфимцы также победили со счетом 5:0.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет в воскресенье, 14 октября, в Екатеринбурге против непобедимого в этом сезоне «Автомобилиста» (до матча с уфимцами екатеринбуржцы примут новосибирскую «Сибирь»).

