Рахимов о встрече с Хабировым: «Порадовал тот факт, что он ситуацией в республике владеет хорошо»

Первый президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов прокомментировал вчерашнюю беседу с врио главы Башкирии Радием Хабировым.

«Встреча была очень теплой. Мне, пожилому человеку, приятно получить такое внимание от молодого главы» — цитирует Рахимова портал Proufu.ru.



Он отметил, что для него важно, чтобы жители Башкирии жили в благополучии и чтобы республика процветала.

«Меня очень порадовал тот факт, что Радий Фаритович ситуацией в республике владеет очень хорошо. Он сможет вернуть Башкортостану лидерство, создать рабочие места, разобраться с медициной и всеми вопросами, которые ему достались в очень тяжелое наследство» — заявил Рахимов и призвал поддержать нового руководителя региона.

Напомним, что 11 октября Рустэм Хамитов подал в отставку. Врио главы Башкирии назначен Радий Хабиров.



Накануне состоялась встреча Хабирова с первым президентом республики Муртазой Рахимовым. Хабиров выразил уверенность в том, что Рахимов использует свой уникальный опыт для улучшения качества жизни людей.