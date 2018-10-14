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Рахимов о встрече с Хабировым: «Порадовал тот факт, что он ситуацией в республике владеет хорошо»

16:56, 14.10.2018 1
Рахимов о встрече с Хабировым: «Порадовал тот факт, что он ситуацией в республике владеет хорошо»
Фото: скриншот видео youtube.com

Первый президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов прокомментировал вчерашнюю беседу с врио главы Башкирии Радием Хабировым.

«Встреча была очень теплой. Мне, пожилому человеку, приятно получить такое внимание от молодого главы» — цитирует Рахимова портал Proufu.ru.

Он отметил, что для него важно, чтобы жители Башкирии жили в благополучии и чтобы республика процветала.

«Меня очень порадовал тот факт, что Радий Фаритович ситуацией в республике владеет очень хорошо. Он сможет вернуть Башкортостану лидерство, создать рабочие места, разобраться с медициной и всеми вопросами, которые ему достались в очень тяжелое наследство» — заявил Рахимов и призвал поддержать нового руководителя региона.

Напомним, что 11 октября Рустэм Хамитов подал в отставку. Врио главы Башкирии назначен Радий Хабиров.

Накануне состоялась встреча Хабирова с первым президентом республики Муртазой Рахимовым. Хабиров выразил уверенность в том, что Рахимов использует свой уникальный опыт для улучшения качества жизни людей.

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:31
    А разве не Рахимов передал это наследство Хамитову? И разве не Рахимов в свое время пытался посадить Хабирова, опасаясь, что тот станет конкурентом? Сколько лицемерия....
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