Главред «Эха Москвы» перенес срочную операцию на почке

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что накануне был госпитализирован в больницу, где ему была сделана операция на почке.

«Да, меня вчера срочно госпитализировали с острой болью в почке и немедленно прооперировали в одной из московских больниц. Мне придется неделю понаблюдать мир через интернет и окно больничной палаты. Операция прошла успешно» — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что чувствует себя «относительно неплохо».

В июле главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов покинул совет директоров радиостанции. Свое решение он объяснил тем, что не был согласен с принятым бюджетом на следующий год, который предполагал получение новых кредитов.