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Алексей Венедиктов ушел из совета директоров «Эха Москвы»

16:46, 30.07.2018
Алексей Венедиктов ушел из совета директоров «Эха Москвы»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов покинул совет директоров радиостанции.

«Я покинул совет директоров «Эха Москвы». Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина», — написал Венедиктов в своем тelegram-канале.

Главред «Эха Москвы» пояснил RNS, что не был согласен с принятым бюджетом на следующий год, который предполагал получение новых кредитов.

«Выбирая между советом директоров и редакцией, я выбрал редакцию. Теперь мне легче защищать позиции редакции в этой истории», — заявил Венедиктов.

Венедиктов занимает пост главного редактора с 1998 года. Является совладельцем 18% акций ЗАО «Эхо Москвы».

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