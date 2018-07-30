Алексей Венедиктов ушел из совета директоров «Эха Москвы»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов покинул совет директоров радиостанции.

«Я покинул совет директоров «Эха Москвы». Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина», — написал Венедиктов в своем тelegram-канале.



Главред «Эха Москвы» пояснил RNS, что не был согласен с принятым бюджетом на следующий год, который предполагал получение новых кредитов.

«Выбирая между советом директоров и редакцией, я выбрал редакцию. Теперь мне легче защищать позиции редакции в этой истории», — заявил Венедиктов.



Венедиктов занимает пост главного редактора с 1998 года. Является совладельцем 18% акций ЗАО «Эхо Москвы».

