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Врио главы Башкирии заверил, что решение по акциям «Башнефти» будет в интересах региона

12:59, 14.10.2018
Врио главы Башкирии заверил, что решение по акциям «Башнефти» будет в интересах региона
Фото: kremlin.ru

Власти будут руководствоваться интересами республики и населения при принятии решения насчет регионального пакета акций нефтяной компании «Башнефть». Об этом заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Врио отметил, что попросил организовать первую рабочую поездку в «Башнефть» как одну из крупных налогоплательщиков и «локомотив экономики» РБ.

«Я хотел бы войти в курс дела, что происходит, все экономические процессы. Все мои интересы будут руководствоваться только одним — интересами республики и населения»,— приводит „Коммерсант“ слова Хабирова.

Контрольный пакет «Башнефти» перешел в федеральную собственность от АФК «Система» в 2014 году. В 2016 году 50,075% акций нефтекомпании выкупила «Роснефть» и контролирует сейчас 57,7% уставного капитала «Башнефти». Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция компании.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил Радия Хабирова врио главы Башкирии 11 октября. Сегодня Хабиров провел первое совещание в новом статусе.

ОбществоВласть Башкортостан
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