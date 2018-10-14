Кокорин поблагодарил Кадырова за приглашение в «Ахмат»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение трудоустроить его и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в футбольный клуб «Ахмат» после их выхода на свободу и вне зависимости от исхода уголовного дела против них.

Мамаев комментировать предложение отказался, передает «Дождь».

«Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться», — рассказал футболист члену московской Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиевой о первых днях в следственном изоляторе (СИЗО).

Он отметил, что его состояние в изоляторе нормальное, «жизнь продолжается». Нападающий «Зенита» надеется, что «в ситуации разберутся». Оба спортсмена повторили, что сожалеют о случившемся.

Напомним, что в отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело. Футболистов обвиняют в нанесении увечий и хулиганстве. 8 октября они избили главу департамента Минпромторга Рф Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Суд заключил футболистов под стражу до 8 декабря. В пятницу они были доставлены в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка». Там футболисты планируют продолжить тренировки в спортзале.