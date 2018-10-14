Потомки участников восстания в «Собиборе» планируют открыть музей лагеря

Потомки героев, устроивших побег из нацистского лагеря смерти, собирают оставшиеся в их руках свидетельства и документы, чтобы открыть в Израиле музей «Собибора». Об этом сообщил Михаил Розенфельд, сын единственного из оставшихся в живых участников восстания — красноармейца Семена Розенфельда.

«Каждый из нас во всех подробностях знает отдельную историю своего славного родственника, как знаю я историю своего отца, который после побега из лагеря вернулся в ряды Советской армии и с пехотным полком дошел до Берлина. Эти бесценные воспоминания, сохранившиеся записи и документы мы собрали воедино для музея „Собибора“ в Израиле», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Михаила Розенфельда.

Идею создания музея поддержал Фонд Александра Печерского, организатора восстания в «Собиборе». Необходимую поддержку обещают оказать в Израильском национальном мемориале Холокоста — музее «Яд ва-Шем».

По словам Розенфельда, двадцать семей потомков узников «Собибора» живут в Израиле, «все хорошо друг друга знают и считают себя одной семьей».



Ранее фильм Константина Хабенского «Собибор» вошел в число претендентов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Напомним, фильм «Собибор» о восстании заключенных в немецком концлагере вышел на экраны в мае этого года. Подробности в материале «Реального времени».

