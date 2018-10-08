«Собибор» Хабенского вошёл в число претендентов на «Оскар»

Фильм Константина Хабенского «Собибор» вошёл в число претендентов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Как сообщает «РИА Новости», претендентами на награду являются 87 фильмов. В их числе белорусская картина «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук, украинская лента «Донбасс» Сергея Лозницы и т.д.

Пять номинантнов в этой категории будут названы 22 января. Церемония вручения пройдет 24 февраля.

Ранее фильм Константина Хабенского «Собибор» выдвинули от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».