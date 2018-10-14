Евросоюз планирует утвердить план новых санкций против России

Совет глав МИД стран Евросоюза планирует утвердить план новых санкций против России в связи с применением химического оружия.

Речь идет об ограничении въезда в страны Евросоюза и заморозке зарубежных счетов «руководителей российских разведывательных структур и их ближайших соратников», — передает «Интерфакс» со ссылкой на МИД Великобритании.

План который предусматривает «санкции, предложенные Великобританией и Францией после (химических) атак в Сирии и Солсбери», предполагается принять на заседании министров иностранных дел ЕС в Люксембурге завтра, 15 октября.

«Речь идет не только о России и Солсбери, это нацелено против использования химического оружия по всему миру», — добавил представитель британского МИД.

Ранее британский постпред при ООН Карен Пирс предупредила, что Лондон обсудит с союзниками возможные новые санкции в отношении России.

Напомним, США, Франция, Германия и Канада присоединились к обвинениям Великобритании в адрес России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.