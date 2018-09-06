Великобритания пригрозила России новыми санкциями

Британский постпред при ООН Карен Пирс заявила, что страна обсудит с союзниками возможные новые санкции в отношении России.

«Мы обсудим с союзниками наши следующие шаги. Как вы знаете, 28 стран НАТО уже поддержали нас по ситуации в Солсбери», — приводите ее слова RT.

Карен Пирс также добавила, что Лондон вместе с союзниками будет думать над способами противостояния «безрассудному» поведению России.

Ранее США, Франция, Германия и Канада присоединились к обвинениям Великобритании в адрес России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.