Саратовский экс-министр получала материальную помощь — СМИ

Бывший министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова в течение четырех лет получала материальную помощь от государства.



Речь идет о выплатах из бюджета в 2013—2017 годах согласно закону Саратовской области №44, дающему такое право главе региона и его подчиненным, сообщает «Медиаликс 64».

Согласно документу, сотрудники правительства могут получать ежегодную материальную помощь «в двукратном размере денежного вознаграждения», при этом для министра сумма денежного вознаграждения составляет 100 тыс. рублей.

Информация о выплатах была предоставлена в прошлом году пресс-службой саратовского губернатора в ответ на официальный запрос местного издания «СтройСар».

Напомним, на днях вокруг Соколовой разгорелся скандал из-за заявлений министра, что жители региона могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. При этом доходы самой Соколовой за 2017 год составили 2,3 млн рублей.

Губернатор Саратовской области принял решение об увольнении Соколовой. Исполнять обязанности министра будет ее первый заместитель Наталья Кривицкая. Тем временем, диетолог составил меню для Соколовой на 3,5 тыс. рублей.

