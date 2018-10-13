Диетолог составил меню на 3,5 тысячи рублей для саратовского экс-министра труда

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург составил меню для бывшего министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой на 3,5 тысячи рублей в месяц.

«В принципе, если не на 3,5 тыс. рублей, то на 4 тыс. рублей построить более или менее внятный рацион питания можно. Это будет очень полезное диетическое меню», — сказал Гинзбург «Известиям».



В предложенный им рацион вошли молоко, кисломолочные продукты, яйца, хлеб и крупы. В месяц можно купить одну курицу и по два килограмма рыбы и картофеля. Кроме того, в меню есть немного овощей и фруктов, а также чай и растительное масло.

По словам Гинзбурга, такой рацион исключает набор лишних килограммов.



Накануне губернатор Саратовской области принял решение об увольнении министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой. Это произошло после ее слов о том, что жители региона могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Доходы самой Соколовой за 2017 год составили 2,3 млн рублей. Исполнять обязанности министра будет ее первый заместитель Наталья Кривицкая.