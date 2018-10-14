Освобожденный Турцией пастор Брансон вернулся в США

Американский священник Эндрю Брансон, который находился под стражей в Турции по обвинению в причастности к попытке госпереворота в 2016 году, вернулся в США.

По информации Fox News, он был осмотрен медиками в госпитале США в Германии, после чего его доставили на военную базу Эндрюс под Вашингтоном.



Позднее пастор Эндрю Брансон встретился с президентом США Дональдом Трампов в Овальном кабинете Белого дома. Во время встречи господин Трамп подчеркнул, что освобождение американского пастора является «огромные шагом в сторону великолепных отношений» с Турцией.

Трамп также подчеркнул, что США не заключали никаких сделок с Турцией для освобождения пастора.



Напомним, что в августе Минфин США ввел ограничительные меры против главы турецкого Минюста Абдулхамита Гюльи и главы МВД Сулеймана Сойлу в связи с делом Брансона. В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал заморозить счета глав Минюста и МВД США. Позднее Вашингтон заявил о возможности ввести дополнительные санкции против Турции.