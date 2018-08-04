Турция в ответ на санкции заморозит счета глав Минюста и МВД США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал заморозить счета глав Минюста и МВД США в ответ на санкции, которые Вашингтон недавно ввел в отношении турецких министров.



«Сегодня я отдаю приказ своим друзьям. Если у американских министров юстиции и внутренних дел есть счета в Турции, то заморозьте их. Решение США ввести санкции против турецких министров нелогичны. К Турции нельзя относиться в таком духе», — цитирует ТАСС Эрдогана.

Напомним, 1 августа Минфин США ввел ограничительные меры против главы турецкого Минюста Абдулхамита Гюльи и главы МВД Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Ранее по этому делу Эрдоган пригрозил США потерей союзника в лице Турции.