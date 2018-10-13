В Казани к 4 ноября установят памятник православным святым Петру и Февронии

В Казани к 4 ноября планируют установить памятник православным святым Петру и Февронии Муромским.

Памятник работы скульптора Петра Добаева появится у храма святого Кирилла Казанского, расположенного по улице Чистопольская. В настоящее время на месте композиции ведутся земляные работы, благоустраивается территория будущего сквера и готовится место для монумента, сообщили в пресс-службе Казанской епархии.



Скульптурная композиция уже изготовлена. Она состоит из фигур Петра и Февронии, которые держат в руках голубя — символ мира и добра. В вечернее и ночное время скульптура будет подсвечиваться.



Работы планируется закончить до 4 ноября, когда отмечается День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери.

Напомним, что о планах установить в Казани памятник православным святым Петру и Февронии Муромским стало известно еще в 2016 году. Инициатором его создания стало Русское национально-культурное объединение Татарстана.