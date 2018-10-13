Зинэтула Билялетдинов: «Команда играла здорово»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу (5:1) казанского клуба над ХК «Сочи». Специалист остался доволен действиями своих подопечных.

— Команда сыграл очень здорово. Все звенья — никто не выпадал. Игра была быстрой и динамичной. Будем дальше работать, приводит слова тренера корреспондент «Реального времени».

— На старте сезона редко получалось столько забрасывать. Сегодня довольны?

— Мы говорил с ребятами на эту тему. Не все хорошо было. Все шайбы, которые сегодня забросили — очень красивые. Постараемся продолжать в том же духе.