Уфимка Алиса Швецова победила на международном турнире по бадминтону

В Вильнюсе (Литва) завершился Международный юношеский турнир по бадминтону YONEX Lithuanian U17 International 2018. По итогам соревнований сборная команда России завоевала 16 наград: 5 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые.

В составе национальной сборной выступили пять спортсменов из Башкортостана, но успеха удалось добиться лишь Алисе Швецовой, которая завоевала «золото» в одиночном разряде, сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта РБ.

На пути к золотой медали Алиса переиграла спортсменок из Литвы, Эстонии, среди которых была первая сеянная Катлуна Крусс, затем двух соотечественниц, а в финале Эмили Дроин из Франции со счетом 16-21, 21-16, 21-18.

В женском парном разряде Алиса Швецова вместе с москвичкой Анной Ходыревой стали пятыми. За выход в следующий раунд они уступили представительницам из Франции со счетом 21-13, 9-21,19-21.