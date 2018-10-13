В аэропорту Уфы совершил аварийную посадку летевший из Турции самолет
Самолет Airbus A-321, выполнявший рейс Анталья — Уфа, совершил аварийную посадку в аэропорту Уфы.
Инцидент произошел днем в субботу, 13 октября. Как пояснили в пресс-службе МЧС, причиной стало срабатывание датчика неисправности гидравлической системы шасси. В момент ЧП на борту находились 227 пассажиров, пострадавших нет.
В настоящее время подробности происшествия уточняются.
Напомним, ранее самолет «Аэрофлота» совершил прерванный взлет в аэропорту Перми.Общество Башкортостан
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