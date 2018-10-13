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В аэропорту Уфы совершил аварийную посадку летевший из Турции самолет

14:40, 13.10.2018
В аэропорту Уфы совершил аварийную посадку летевший из Турции самолет
Фото: pixabay.com

Самолет Airbus A-321, выполнявший рейс Анталья — Уфа, совершил аварийную посадку в аэропорту Уфы.

Инцидент произошел днем в субботу, 13 октября. Как пояснили в пресс-службе МЧС, причиной стало срабатывание датчика неисправности гидравлической системы шасси. В момент ЧП на борту находились 227 пассажиров, пострадавших нет.

В настоящее время подробности происшествия уточняются.

Напомним, ранее самолет «Аэрофлота» совершил прерванный взлет в аэропорту Перми.

Общество Башкортостан
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