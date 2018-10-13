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Происшествия

На Ульяновском автозаводе работница получила тяжелую травму головы

19:52, 13.10.2018
На Ульяновском автозаводе работница получила тяжелую травму головы
Фото: Google Maps

На Ульяновском автозаводе сотрудница предприятия получила тяжелую травму головы во время работы.

По информации Государственной инспекции труда, 37-летняя оператор автоматических и полуавтоматических линий станков механосборочного цеха при выполнении производства деталей на горизонтально-фрезерном станке, наклонилась для долива смазочно-охлаждающей жидкости в поддон станка.

В этот момент волосы женщины стало наматывать на вал станка, в результате чего произошел отрыв скальпа и обширная рана волосистой части головы. Работница была экстренно доставлена в больницу.

В настоящее время должностными лицами Госинспекции труда выясняются обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее в Тольятти на «АвтоВАЗе» произошел смертельный несчастный случай.

Происшествия
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