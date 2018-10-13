На Ульяновском автозаводе работница получила тяжелую травму головы
На Ульяновском автозаводе сотрудница предприятия получила тяжелую травму головы во время работы.
По информации Государственной инспекции труда, 37-летняя оператор автоматических и полуавтоматических линий станков механосборочного цеха при выполнении производства деталей на горизонтально-фрезерном станке, наклонилась для долива смазочно-охлаждающей жидкости в поддон станка.
В этот момент волосы женщины стало наматывать на вал станка, в результате чего произошел отрыв скальпа и обширная рана волосистой части головы. Работница была экстренно доставлена в больницу.
В настоящее время должностными лицами Госинспекции труда выясняются обстоятельства случившегося.
Напомним, ранее в Тольятти на «АвтоВАЗе» произошел смертельный несчастный случай.Происшествия
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