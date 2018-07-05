В Тольятти на АвтоВАЗе произошел смертельный несчастный случай

На АвтоВАЗе в Тольятти произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Как рассказали в Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, в середине июня на производстве погиб электромонтер. Инцидент случился при проведении плановых работ на закрытом распределительном устройстве.

В результате замыкания работник получил термический ожог. Мужчину госпитализировали в больницу. Однако на следующий день он скончался.

Напомним, весной в Оренбургской области при обвале шахты Гайского ГОКа пострадали два человека.