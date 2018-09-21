Умер томский журналист Андрей Зайцев
На 47-м году жизни скончался известный томский журналист Андрей Зайцев.
Информацию о смерти Зайцева «РИА Томск» подтвердила друг и коллега журналиста Татьяна Топчий.
Андрей Зайцев родился в 1971 году в Новосибирской области. Работал в газетах «Томский вестник», «Вечерний Томск», «Московский комсомолец». В 2005 году создал областную газету «Томские вести».
Также Зайцев занимал должность главного редактора информационно-аналитического портала администрации Томской области, главного редактора делового журнала Томской торгово-промышленной палаты «Первый экономический».
В последние годы Андрей Зайцев жил в Новороссийске.ТехнологииМедиа
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