Лучшим музеем мира, по мнению туристов, стал музей Орсе в Париже

Музей Орсе в Париже стал лучшим в мире по мнению большинства туристов.

Как сообщает американский сайт путешествий TripAdvisor, вторую строчку занял Метрополитен из Нью-Йорка. Тройку замыкает Национальный мемориал и музей памяти 9/11, посвященный памяти жертв теракта 11 сентября 2001 года.

В топ-10 также также вошли Британский Музей (Лондон), Прадо (Мадрид), музей Акрополя (Афины), Лувр (Париж), Национальный музей Второй мировой войны (Новый Орлеан), Национальный музей антропологии (Мехико) и Музей жертв войны (Хошимин).

Из российских музее в рейтинг вошел питерский Эрмитаж — 15-е место.

Ранее сообщалось, что в Татарстане может открыться Музей гостеприимства.