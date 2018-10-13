В России с 2015 года сокращается число СМИ на национальных языках — эксперт

Президент гильдии межэтнической журналистики, член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге сообщила, что в России с 2015 года сокращается число СМИ на национальных языках.

«Мы увидели 25% сокращение этнических СМИ чуть ли не каждый год, начиная с 2015 года. Они перестают существовать, в 2017 году тоже было снижение на 10%. Началось уверенное снижение, потому что теряется аудитория. И то, что мы называли классическими этническими СМИ, либо они переформатируются, либо судьба их печальна, там возникают вопросы кадров, которые мало того, что должны владеть как минимум двумя языками — русским и родным языком, они еще должны быть хороши как журналисты», — рассказала она.

По мнению эксперта, государство должно продолжить оказывать подобным СМИ финансовую поддержку, однако нужно разработать критерии для оценки эффективности редакций.

«Выходит, например, газетенка тиражом 2-3 тыс. экземпляров, „сосет“ регулярно из бюджета деньги. Но при этом она в таком виде выходит, что ее никто не читает, и у представителей этого народа тоже складывается ощущение, что они ущемлены, а здесь должны быть четкие правила», — пояснила Лянге.

Она отметила, что всего в России зарегистрировано 2,2 тыс. СМИ на национальных языках, «но сколько из них живы, никто не знает».

Ранее сообщалось, что в 2019 году власти Татарстана планируют увеличить расходы на функционирование государственных средств массовой информации республики на 16,7%, до 1,4 млрд рублей.