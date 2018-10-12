В Самаре обсудили реконструкцию будущего здания Кассационного суда

В Самаре эксперты обсудили архитектурно-планировочные решения административного здания в границах улиц Мечникова и Дерябинской, которое реконструируют для размещения 6-го Кассационного суда.

Так, были обсуждены варианты фасада здания. В итоге было решено, что проектировщик подготовит еще несколько его вариантов с учетом замечаний экспертов. Они будут вынесены на заседание градостроительного совета под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в конце октября, передает «Волга Ньюс».

Кроме того эксперты обсудили вопросы организации парковок для здания суда. На данный момент территория будущих парковок частично наложилась на проекты второй очереди метрополитена и магистрали «Центральной».

«В настоящее время и под магистраль «Центральную», и под метрополитен сформированы большие многоконтурные участки, и мы понимаем, что можем временно выделить их часть под парковку для суда. Для этого в проект планировки вносятся изменения, оформляется временное занятие этого участка. Строить метро и магистраль «Центральную» на этом участке начнут еще не скоро. В любом случае у нас есть другие варианты размещения парковок для суда, но их реализация требует времени», — сказал замминистра строительства региона Анатолий Баранников.

Он отметил, что проектные работы по зданию для кассационного суда идут полным ходом и сомнений в их успешном завершении нет.

Ранее сообщалось, что Самаре в 2019 году разместится 6-й кассационной суд общей юрисдикции.

Решение о создании надрегиональной судебной инстанции было принято в Госдуме этим летом. Изначально планировалось, что суд появится не в Самаре, а в Казани.