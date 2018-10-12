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В АвтоВАЗе назначили нового вице-президента по качеству

23:21, 12.10.2018
В АвтоВАЗе назначили нового вице-президента по качеству
Фото: lada.ru

Новым вице-президентом по качеству и удовлетворенности потребителей АвтоВАЗа станет Ксавье Эжер. Он займет эту должность с 13 октября.

Как передает пресс-служба компании, Дмитрий Михайлов, ранее занимавший эту должность, возвращается в Nissan.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ изменит свой модельный ряд к 2021 году вместе с внедрением новой промышленной платформы, на которую готовится перейти Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.

В связи с этим вице-президент по закупкам компании Венкатран Мамиллапалле призвал поставщиков повышать стандарты качества и улучшать производство с тем, чтобы к моменту перехода на новую платформу соответствовать уровню, который потребуют эти новые модели.

ПромышленностьМашиностроение
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