АвтоВАЗ к 2021 году изменит нынешний модельный ряд

АвтоВАЗ изменит свой модельный ряд к 2021 году вместе с внедрением новой промышленной платформе, на которую готовится перейти Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.

«Те модели, которые сейчас находятся в производстве, к 2021 году значительно изменятся. С внедрением новой промышленной платформы изменится LADA Vesta, изменится весь современный модельный ряд», — сообщил вице-президент по закупкам компании Венкатран Мамиллапалле.

Он призвал поставщиков повышать стандарты качества и улучшать производство, с тем, чтобы к моменту перехода на новую платформу соответствовать уровню, который потребуют эти новые модели, пишет «Автостат».

Ранее продажи Lada Vesta Sport и XRay Cross начнутся в ноябре.