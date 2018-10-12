МЭР спрогнозировало годовую инфляцию в 3,7–3,9%

В октябре рост потребительских цен ожидается на уровне 0,4–0,5%, в итоге она ускорится до 3,5–3,7 % в годовом выражении,

Как сообщает RNS, со ссылкой на«Картину экономики» за сентябрь 2018 года, при сохранении курса рубля на текущих уровнях инфляция по итогам 2018 года составит 3,7–3,9%.

Ранее стало известно, что повышение ставки НДС в 2019 году приведет к ускорению инфляции в Татарстане до 104,3%. По итогам 2018 года в республике ожидают инфляцию в размере 2,9%.

До этого Банк России спрогнозировал пик годовой инфляции в первом квартале 2019 года на уровне 4%.