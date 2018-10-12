В голосовании «Реального времени» за название аэропорта Казани лидирует Тукай и Девятаев

В голосовании интернет-газеты «Реального времени» за новое название аэропорта Казани, которое будет присвоено в честь знаменитого человека, лидируют поэт Габудулла Тукай и герой СССР Михаил Девятаев.

Далее по популярности идут поэт Муса Джалиль, хан Чингисхан и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Всего в опросе проголосовали 864 человека.

Кроме того в группе «Великие имена России. Республика Татарстан» татарстанцы начали предлагать свои варианты имен, в честь которых может быть назван аэропорт. Предложения принимаются до 14 октября. Новое название аэропорта объявят 5 декабря.