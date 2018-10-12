«Нефтехимик» и Алексей Михнов разорвали контракт

Нижнекамский «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Алексеем Михновым.



Форвард перешел в стан «волков» из «Автомобилиста» в августе. В нынешнем сезоне 36-летний нападающий принял участие в шести матчах регулярного чемпионата, забросив 1 шайбу и сделав 1 результативную передачу при показателе полезности «-2».

«С первых дней работы в ХК «Нефтехимик» А. Михнов профессиональным отношением к своему делу показывал отличный пример молодым игрокам.



Искренне благодарим Алексея за совместную работу, за вклад в командные достижения и желаем ему дальнейших успехов в жизни и хоккейной карьере», — говорится на официальном сайте «Нефтехимика».



Всего в активе Михнова в Континентальной хоккейной лиге 506 игр, в которых он забросил 106 шайб и сделал 126 результативных передач.