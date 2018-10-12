Талгат Абдуллин попрощался с коллективом Госжилфонда РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поблагодарил экс-главу ГЖФ Талгата Абдуллина за работу, а затем представил коллективу Госжилфонда нового руководителя Марата Зарипова.

Абдуллин заявил, что за годы работы ГЖФ обеспечил квартирами более 160 тыс. семей. Он отметил, что в республике реализуются такие серьезные и значимые программы, как переселение граждан из ветхого жилья, обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийных домах, а также программа социальной ипотеки и другие, передает пресс-служба президента РТ.

Новый руководитель организации Марат Зарипов заверил в том, что работа будет продолжена, и пожелал всем успехов.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов отправил в отставку главу Госжилфонда РТ Талгата Абдуллина и назначил на его место руководителя Госкомитета Татарстана по тарифам Марата Зарипова. Абдуллин, комментируя свою отставку «Реальному времени»заявил: «меня не сняли, я сам заявление подал, по собственному желанию».