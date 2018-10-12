Минниханов отправил в отставку Талгата Абдуллина

Президент Татарстана Рустам Минниханов отправил в отставку главу Госжилфонда РТ Талгата Абдуллина. Его место займет руководитель Госкомитета Татарстана по тарифам Марат Зарипов.

«Указом Президента Татарстана на должность главы Госжилфонда Татарстана назначен Марат Зарипов, ранее занимавший должность председателя Государственного комитета по тарифам», — передает «Татар-информ» со ссылкой на официального представителя казанского Кремля Лилию Галимову.



Зарипов возглавлял Госкомитет РТ по тарифам с 2012 года по настоящее время. Ранее он занимал пост руководителя Управления Федерального казначейства по РТ.

Напомним, на строительстве социальных объектов по заказу Госжилфонда Татарстана были похищены 102 млн рублей. Следком подозревает в аферах подрядчика ГЖФ гендиректора ООО «Барсэлитстрой+».