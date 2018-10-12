К «КЗСК-Силикон» предъявили требования в размере 6,5 млн рублей
Конкурсный управляющий АО «КЗСК-Силикон» сообщил о поступлении требований кредиторов на сумму около 6,5 млн рублей. Требование признал законным Арбитражный суд Татарстана.
ООО «Метар Инжиниринг» производило финансово-технический надзор за строительством отдельного промышленного производства метилхлорсиланов. Ежеквартально КЗСК должен был выплачивать, согласно заявлению, 1,75 млн рублей за оказанные услуги.
В результате невыплаты образовался основной долг — 6,56 млн рублей, неустойка — 172,6 тыс. рублей. Данные опубликовал управляющий в едином реестре банкротств.
Ранее к «КЗСК-Силикон» предъявили требования на сумму более 2,2 млн рублей, а сам завод попросил оплатить электроэнергию и отопление в зданиях основного кредитора — Внешэкономбанк и собственника предприятия — Росимущество.Бизнес Татарстан
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