К «КЗСК-Силикон» предъявили требования в размере 6,5 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «КЗСК-Силикон» сообщил о поступлении требований кредиторов на сумму около 6,5 млн рублей. Требование признал законным Арбитражный суд Татарстана.

ООО «Метар Инжиниринг» производило финансово-технический надзор за строительством отдельного промышленного производства метилхлорсиланов. Ежеквартально КЗСК должен был выплачивать, согласно заявлению, 1,75 млн рублей за оказанные услуги.

В результате невыплаты образовался основной долг — 6,56 млн рублей, неустойка — 172,6 тыс. рублей. Данные опубликовал управляющий в едином реестре банкротств.

Ранее к «КЗСК-Силикон» предъявили требования на сумму более 2,2 млн рублей, а сам завод попросил оплатить электроэнергию и отопление в зданиях основного кредитора — Внешэкономбанк и собственника предприятия — Росимущество.