Управляющий «КЗСК-Силикон» попросил оплатить отопление и электроэнергию ВЭБ и Росимущество

Конкурсный управляющий АО «КЗСК-Силикон» на собрании комитета кредиторов отчитался о ходе банкротного производства.

Также управляющий заявил, что требуется финансирование мероприятий по сохранности имущества в связи с наступающим зимним сезоном. Он отметил, что направил письма в адрес основного кредитора — Внешэкономбанка и собственника предприятия — Росимущества с просьбой оплатить электроэнергию и отопление, сообщается в едином реестре банкротств.

Напомним, ранее к «КЗСК-Силикон» предъявили требования на сумму более 2,2 млн рублей.