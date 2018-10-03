Россия планирует занять долю в 20% на мировом рынке сжиженного природного газа

В России принято решение развивать производство сжиженного природного газа. Об этом сегодня журналистам на Российской энергетической недели сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. «Если в прошлом году доля России на мировом рынке СПГ была 4%, то сегодня с учетом ввода в эксплуатацию первых двух очередей проекта «Ямал СПГ» наша доля выросла до 8%. Третья очередь в декабре-январе увеличит нашу долю до 10%», — заявил Александр Новак.

По его словам, Россия ставит перед собой задачу увеличить долю на рынке СПГ до 20% и нарастить объемы производства сжиженного природного газа до 80-90 млн. тонн.